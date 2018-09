Os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul cumprem agenda em alguns assentamentos do interior e concedem entrevistas a imprensa da capital e do interior, nesta sexta-feira (14).

Entre os demais compromissos estão: caminhadas, carreatas e reuniões. Confira:

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Campo Grande

9h - Entrevista Campo Grande News

11h - Entrevista Programa O Povo na TV

12h05 - Entrevista FM Capital

Junior Mochi (MDB)

- Rochedo

6h40 - Visita à empresa Naturafrig

- Campo Grande

14h - Bate-papo com diretoria de ação e conservação

15h - Entrevista para o site Campo Grande News

16h30 - Entrevista para o site O Jacaré

19h - Bate-papo com a população na Associação Nipo Brasileira com Márcio Fernandes

20h - Fiems

Odilon de Oliveira (PDT)

- Ponta Porã

9h – Carreata em Ponta Porã

10h – Caminhada no comércio

11h30 às 12h30 – Entrevistas em rádios

13h – Saída para Dourados

- Dourados

15h às 17h – Carreata e caminhada no centro

Humberto Amaducci (PT)

- Sidrolândia

8h – Entrevista com a imprensa

9h – Visita aos assentamentos Barra Nova, Estrela e Mutum

13h – Visita aos assentamentos São Pedro e Capão Bonito I e II

- Campo Grande

18h – Encontro com dirigentes e sindicalistas na sede da CUT

19h – Encontro com os amigos Cabo Almi, na Colônia Paraguaia

(*) Os compromissos dos candidatos Marcelo Bluma (PV) e João Alfredo (PSOL) não foram divulgados até o fechamento desta agenda.