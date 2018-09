Neste domingo (2), dois candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul participam da programação de aniversário do Mercadão Municipal de Campo Grande.

Os demais candidatos fazem reuniões e visitas a alguns municípios do interior do estado. Confira:

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Angélica

9h - Reunião com apoiadores

Junior Mochi (MDB)

- Naviraí

8h – Visita à feira central

10h – Reunião no diretório municipal

11h30 – Almoço com Elton Capucci

- Juti

14h – Reunião com o prefeito e lideranças do município

- Laguna Carapã

17h – Reunião com lideranças no partido no município

- Dourados

19 – Reunião com lideranças do partido em Dourados

Odilon de Oliveira (PDT)

- Campo Grande

8h às 9h – Visita ao Mercadão Municipal – Festival do Pastel

10h às 11h – Agenda interna

14h às 17h – Gravação

17h30 às 18h30 – Adesivagem na avenida Afonso Pena

Humberto Amaducci (PT)

- Campo Grande

11h – Visita ao Mercadão Municipal

16h às 20h – Reunião de proporcionais

*Os compromissos dos candidatos a governador Marcelo Bluma (PV) e João Alfredo (PSOL) não foram divulgadas até o fechamento desta agenda, assim como os compromissos dos candidatos ao Senado Federal.