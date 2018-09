Os candidatos a governador de Mato Grosso do Sul cumprem agenda em Campo Grande e Dourados, nesta segunda-feira (10).

Júnior Mochi, do MDB e Odilon, do PDT, vão ao camelódromo da capital. Entrevistas, caminhadas e palestras também estão entre os compromissos de hoje. Confira:

Governador

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Campo Grande

07h30 – Entrevista na Rádio FM Educativa UCDB 91.5.

18h30 - Reunião Mobilização da Educação.

19h30 - Reunião Valdir Gomes

20h30 - Reunião com empresários do Setor produtivo

Júnior Mochi (MDB)

- Campo Grande

10h Visita Camelódromo

- Dourados

18h - Roda de conversa com empresários

20h - Palestrante Candidato Jr Mochi

"O papel da maçonaria na política"

Loja maçonica de Dourados

Odilon de Oliveira (PDT)

- Campo Grande

7h30 às 9h30 – Visita à empresas na Capital

10h às 12h – Visita ao Camelódromo

13h às 15h – Entrevista ao vivo na TV Imaculada

15h30 às 18h30 – Agenda interna

19h – Reunião política com proporcional

Humberto Amaducci (PT)

- Campo Grande

7h20 - Entrevista em estação de rádio da capital

10h - Entrevista na TV Morena

15h - Live para o site BR247

16h - Caminhada no bairro Centro Oeste

19h30 - Roda de conversa com assistentes sociais no hotel Vale Verde

(*) Os compromissos dos candidatos Marcelo Bluma (PV) e João Alfredo (PSOL) não foram divulgados até o fechamento desta agenda.