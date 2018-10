“Ter usado apenas a verdade incomodou os mentirosos e ter mantido meus passos sob a luz da ética cegou os corruptos. Tentaram e tentam me atingir de todas as formas”

Na véspera da eleição que vai definir os rumos de Mato Grosso do Sul para os próximos quatro anos, o JD1 Notícias cede espaço para que os candidatos a governador deixem suas considerações finais em uma carta ao eleitor.

Confira a carta do candidato Odilon de Oliveira (PDT).

A luta contra a corrupção é árdua, mas vale cada minuto

Mais que nunca me sinto fortalecido pelo apoio de minha gente. Mais que nunca sinto que a luta contra a corrupção é capaz de unir homens e mulheres de bem. Assim, quero agradecer cada voluntário de nossa frente de batalha, às lideranças políticas que caminharam ao nosso lado, ao meu vice, bispo Marcos Vitor, e, em especial, a minha mulher, Maria Divina, e aos meus filhos e netos por estarem comigo nesta jornada.

Neste final de segundo turno, praticamente na hora do voto, faço a minha profissão de fé na democracia, afirmando que o voto é a melhor arma contra a prepotência e a mentira.

Ter usado apenas a verdade incomodou os mentirosos e ter mantido meus passos sob a luz da ética cegou os corruptos.

Tentaram e tentam me atingir de todas as formas. Não economizaram maldade nem dinheiro. Em vão.

O carinho do povo de meu estado, o desejo de mudança expresso no rosto de nossa gente aponta na direção do futuro limpo que queremos e vamos construir juntos.

Neste domingo chega a nossa hora. A hora em que a verdade brotando das urnas mostra que horizontes teremos diante de nós. Entre o alvorecer de um novo tempo e a escuridão do nada a fazer de agora haveremos de escolher, juntos, o amanhã em que cada uma de nossas esperanças se tornará certeza.

Seremos todos juízes de nosso destino escolhendo a mudança.

Sempre juntos por um Estado limpo.

Juiz Odilon de Oliveira

Candidato ao governo de MS