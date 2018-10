Na véspera da eleição que vai definir os rumos de Mato Grosso do Sul para os próximos quatro anos, o JD1 Notícias cede espaço para que os candidatos a governador deixem suas considerações finais em uma carta ao eleitor.

Confira a carta do candidato a reeleição Reinaldo Azambuja (PSDB).

Governo manteve compromissos em dia e investiu nos 79 municípios

A palavra que mais foi dita e repetida pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) em sua caminhada à reeleição é “responsabilidade”. Mesmo enfrentando a maior crise da história do Brasil, Reinaldo Azambuja conseguiu levar investimentos e ações para os 79 municípios e aguarda o resultado das urnas para continuar avançando em todas as áreas, em especial, em saúde, educação e segurança pública. Durante toda a campanha, mesmo enfrentando ataques dos adversários, mostrou o que foi feito e as propostas para o segundo mandato.

Reinaldo Azambuja afirmou que foi uma campanha da verdade contra a mentira. “Enfrentamos uma campanha de muita intolerância, mentiras, inverdades, calúnias e difamação, e estamos aqui, com vocês pedindo seu apoio, olhando para você e principalmente não ganhar as eleições por ganhar, mas ganhar para continuar com a Caravana da Saúde, finalizar a regionalização, continuar como o estado gerador de empregos e oportunidades, sendo um dos melhores estados para se viver”, disse o governador, após o último debate, realizado na TV Morena.

Por duas vezes, durante a campanha, a Justiça Eleitoral mandou apreender computadores de pessoas ligadas à campanha do candidato Juiz Odilon (PDT). De acordo com as denúncias, os equipamentos eram usados para fabricar e espalhar mentiras contra Reinaldo Azambuja.

Depois da tempestade

As conquistas do Governo Reinaldo foram resultado de um trabalho que envolveu medidas duras e até impopulares. Ele diminuiu o governo para a menor estrutura administrativa do País, cortando secretarias e acabando com 3.900 cargos comissionados; renegociou a dívida do Estado; reduziu o custo de contratos; aprovou, de forma inédita, um teto para os gastos públicos dos três poderes; e fez a Reforma da Previdência Estadual, acabando com privilégios.

Todas essas medidas diminuíram os gastos com o Governo para sobrar mais dinheiro para investir em obras e realizações para melhorar a vida das pessoas. “Nós fizemos um governo, em um momento extremamente difícil, mas não deixamos o estado sucumbir à crise. O Estado avançou, diferente do que muitos falam, nós temos um dos melhores estados para se viver”, afirmou o governador.

Além de atravessar a crise cumprindo as obrigações como o pagamento dos salários em dia, o Governo Reinaldo Azambuja investiu pesado na regionalização da saúde, com a construção e reforma de hospitais, ao mesmo tempo em que diminuía drasticamente a fila por cirurgias por meio da Caravana da Saúde. Na área de segurança pública, reduziu praticamente todos os índices de violência. E na Educação, além de pagar o melhor salário do Brasil e reformar 266 escolas, melhorou o aprendizado dos alunos de todas as faixas etárias.

Reinaldo também está terminando de concluir 215 obras que foram deixadas inacabadas por outros governos; está fazendo maior investimento em saneamento básico da história de Mato Grosso do Sul, para garantir melhor qualidade de vida à população; e vai entregar 26 mil casas até o fim do ano.

Reinaldo Azambuja

Candidato ao Governo de MS