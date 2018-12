A Larissa Gomes de Souza, 23 anos que foi encontrada enforcada em sua residência no último domingo pode ter sido assassinada. Essa nova hipotése apareceu nesta terça-feira (4), após a emissão da certidão de óbito que revelou que a vítima pode ter sido estrangulada.

A jovem foi encontrada morta pelo próprio filho, de 4 anos, enforcada com um cabo de antena. De acordo com o site Correio da Amanhã, ela teria feito postagens em suas redes sociais antes da sua morte. De acordo com a polícia, o caso estava sendo tratado inicialmente como suicído. Segundo familiares ela não era depressiva, mas de fato já havia levantado, em outras ocasiões, a possibilidade de se matar

Confira a certidão de óbito

O Caso

Larissa teria ido à um bar com amigos por volta das 17h de sábado (1º), chegando de madrugada em casa. A mãe da vítima, ainda teria ouvido o barulho do sofá sendo arrastado por volta das 3h, mas não se alarmou, pois Larissa usava o móvel para manter a porta fechada.

Segundo a irmã da vítima, Larissa estava tendo um relacionamento, mas não soube explicar o paradeiro do namorado, nem mesmo onde poderia ser encontrado. Em seu perfil no Facebook, ela havia postado que estava solteira, antes de ser encontrada morta.

Nas redes sociais ela também postou que tinha "Medo de se matar e as pessoas começarem a judiar dos seus filhos" e em seguida disse que na manhã seguinte seria "só saudades". A família da vítima diz desconhecer qualquer razão para Larissa ter cometido suicídio. A jovem deixou três filhos.

Larissa teria ido à um bar com amigos por volta das 17h de sábado (1º), chegando de madrugada em casa. A mãe da vítima, ainda teria ouvido o barulho do sofá sendo arrastado por volta das 3h, mas não se alarmou, pois Larissa usava o móvel para manter a porta fechada.

Segundo a irmã da vítima, Larissa estava tendo um relacionamento, mas não soube explicar o paradeiro do namorado, nem mesmo onde poderia ser encontrado. Em seu perfil no Facebook, ela havia postado que estava solteira, antes de ser encontrada morta.

Nas redes sociais ela também postou que tinha "Medo de se matar e as pessoas começarem a judiar dos seus filhos" e em seguida disse que na manhã seguinte seria "só saudades". A família da vítima diz desconhecer qualquer razão para Larissa ter cometido suicídio. A jovem deixou três filhos.