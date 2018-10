Derrotado na disputa pela Presidência da República no primeiro turno, Ciro Gomes (PDT), afirmou neste sábado (27) que não vai apoiar a candidatura de Fernando Haddad (PT), na disputa pelo Palácio do Planalto.

Segundo ele, “uma razão muito prática”, a qual não revelou o impede de assumir posição na véspera do segundo turno. “Claro que todo mundo preferiria que eu, com meu estilo, tomasse um lado e participasse da campanha. Mas eu não quero fazer isso agora, por razão muito prática, que não quero dizer agora porque, se eu não posso ajudar, atrapalhar é que eu não quero”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.

No vídeo, Ciro aparece de camisa preta, sentado, em um ambiente que parece ser a sala de uma casa. O vídeo foi postado um dia depois de ele ter chegado de uma viagem de quase três semanas à Europa. O candidato derrotado disse que eleitores devem votar de acordo com sua ideologia e não com medo.

“Nada de medo. Não será com medo que nós vamos enfrentar o que quer que venha por aí. Vocês sabem que estarei na linha de frente para enfrentar o que quer que seja”, concluiu.

Apoio

Ontem (26), em dois atos políticos distintos, em João Pessoa e Salvador, Haddad afirmou que aguardava um “gesto importante” de apoio de Ciro, que desembarcou na noite de sexta-feira, no aeroporto de Fortaleza.

O candidato do PT fez vários elogios a Ciro Gomes e ao PDT. No último dia 10, o PDT declarou “apoio crítico” a Haddad. Dias depois, o ex-governador Cid Gomes, irmão de Ciro, em um ato político, fez severas críticas ao PT e a Haddad.