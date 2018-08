O presidenciável faz ato político juntamente com juiz Odilon a partir das 19h

Nesta quinta-feira (23) o candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, participa junto com o candidato ao governo do estado, juiz Odilon de Oliveira, de ato político para apresentar sua candidatura. O evento acontecerá a partir das 19h, na Associação de Notários e Registradores de MS (Anoreg) em Campo Grande.

Ciro Gomes deve ficará na capital sul-mato-grossense até as 22 horas, quando embarca para Palmas (TO), onde tem agenda na manhã da sexta-feira (24) com a candidata a vice Kátia Abreu.

Em Campo Grande, Ciro fará a apresentação de sua plataforma de governo, ao lado do candidato juiz Odilon e demais candidatos da Coligação Esperança e Mudança (PDT, PRB e Podemos).