Após a coleta de urnas em colégios eleitorais do estado, imprensa, autoridades e civis, acompanham a apuração dos votos na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). O desembargador João Maria Lós - presidente em exercício, disse que não houve casos graves em que a justiça eleitoral tivesse que intervir.

Segundo o presidente do TRE-MS, houve poucas ocorrências como a substituição de aproximadamente 1% das urnas, 11 prisões de eleitores que tentaram tirar fotos (selfies) nas cabines de votação, a detenção de quatro pessoas embriagadas em locais públicos, uma mesaria da cidade de Maracaju que não retornou após o almoço e um eleitor acabou detido por desobediência.

Para ele, o 2° turno foi tranquilo, com poucas filas, seções funcionando bem e locais que tiveram problemas no 1° turno foram solucionados. Ele citou que não houve questionamentos em relação a fraudes das urnas.

“Tivemos problemas de telas, teclados, coisas rotineiras, mas sempre salvando o chip da urna. Houve um eleitor que queimou a urna e os técnicos conseguiram restaurar o chip. Esse eleitor deve responder na justiça por esse crime” citou o desembargador João Maria.

Em relação a denúncia de que um ex-prefeito de Ribas do Rio Pardo que teria sido preso por transportar eleitores, o presidente afirmou que ainda não tem informações sobre a ocorrência, mas que se aconteceu e o autor foi preso, este deve responder na justiça independente de ter possuído cargo político.

A segurança nas imediações do TRE-MS foi reforçada por equipes da polícia militar.