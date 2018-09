A coligação “Avançar com Responsabilidade” encabeçada pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), encaminhou nesta segunda-feira (21), ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o pedido de impugnação do registro de candidatura de Delcídio do Amaral (PTC).

O advogado da coligação esclareceu ao JD1 Notícias que o pedido se baseia na inelegibilidade de Delcídio. Em 2016, o então senador teve seu mandato cassado, por quebra de decoro.

Delcídio registrou sua candidatura na última segunda-feira (17). O ex-senador substituiu o médico César Augusto Nicolatti, que renunciou sua candidatura ao Senado para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa.

Na terça-feira (18), Delcídio garantiu que sua candidatura será deferida afirmando ter uma base jurídica “forte”.