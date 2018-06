Com Nelsinho na frente, eleição para o senado segue sem surpresas, segundo pesquisa Ranking

A eleição para o Senado da República, segue muito parecida com o quadro anteriormente detectado em todas as outras pesquisas. Os números mostram Nelsinho Trad (PTB), bem à frente dos demais postulantes, Zeca do PT mais abaixo, e um pouco mais atrás Waldemir Moka (MDB). Somando os índices aferidos para cada um nos dois votos a qual o eleitor tem direito, exatamente como vai acontecer na urna, onde ambas as escolhas serão totalizadas, apenas os três, Nelsinho, Zeca e Moka, superam a barreira dos dois dígitos, sendo que todos os outros seguem abaixo dos 10%.

O levantamento mostra que os novatos, Marcelo Miglioli (PSDB), Dorival Betini (PMB), Chico Maia (Podemos) e Sérgio Harfouche (PSL), estão tecnicamente empatados com Pedro Chaves (PRB). A esperança para esse pelotão, é que o voto dos indecisos – que é de 44.95% no primeiro voto estimulado, e 61.87 % no segundo voto –, optem por um nome que não seja o dos três primeiros colocados.

Segundo a pesquisa Ranking, adicionando-se os dois votos, teríamos: Nelsinho Trad com 36.41%, Zeca com 22.99%, Moka com 11.58%, Pedro 6.83%, Harfouche 4.74%, Maia 4.32 %, Miglioli 3.82% e Betini 2.49 %. Outros candidatos não atingiram a casa de 1 %.

A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira (7) e apresenta a eleição para senadores no estado. Os dados foram apurados em 30 municípios e sendo que 1200 eleitores foram ouvidos entre 30 de maio a 5 de junho.

O Tribunal Superior Eleitoral registrou a pesquisa com números MS-04644/2018 e BR-02574/2018, sendo a mesma realizada por amostragem, com aplicação de questionário, estruturada em entrevistas presenciais nas casas dos possíveis eleitores e por abordagem pessoal em lugares com maior circulação de pessoas.

Confira aqui os números do Instituto Ranking: