O procurador licenciado, Sérgio Harfouche, afirmou na manhã desta terça-feira (14) que, mesmo se o MDB não aceitar seu nome para a sucessão de Simone Tebet, sairá candidato ao governo do estado pelo seu partido, o PSC.

Em entrevista ao JD1 Notícias, Harfouche disse que ainda aguarda a resposta do partido de Simone. “Fui indicado pela Simone e aceitei o convite, dei um prazo de até o final desta terça-feira para que o partido me desse a resposta, eles estão dentro do prazo”, informou.

A redação apurou, ontem, que a indicação de Simone não teria agradado a base do MDB, principalmente no interior. O deputado Junior Mochi seria o nome do partido para a disputa, o parlamentar ainda não deu a resposta aos dirigentes.