Com quem será?

Dois partidos são as últimas possibilidades de uma coligação atraente para os três principais postulantes ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Isso porque ambos têm bons tempos de televisão, estrutura e dinheiro proveniente do fundo partidário.

O PRB do senador Pedro Chaves é o primeiro deles, com suporte da igreja Universal a legenda é cobiçada e parece mais inclinada a apoiar Odilon de Oliveira do PDT, e há quem aposte que a mulher de Pedro, a professora Reny Chaves possa, inclusive, vir à vice de Odilon.

O ex-juiz tem buscado desesperadamente estrutura para a sua campanha, e o PRB é uma boa oportunidade das coisas começarem a andar. O partido apoiou o governo de Reinaldo, mas a agenda eleitoral nesse momento fala mais alto.

Outro apoio que será significativo quando anunciado é o do DEM, o partido era tido como certo pelo MDB de André Puccinelli, mas nas duas últimas semanas dá sinais que pode se aliar ao PSDB, inclusive com seu presidente, o ex-prefeito Murilo Zauith, como possível candidato ao Senado com apoio Reinaldo. A posição geográfica de Murilo no jogo político, domiciliado em Dourados, é a grande virtude do DEM, se fortalecer naquela cidade é um dos sonhos de consumo de qualquer um dos candidatos, e Zauith como candidato da região, garante pontos valiosos à quem ele se unir.

A Copa do Mundo diminuirá a presença da política na mídia, mas as articulações em direção as duas legendas continua.