Senadora consegue aglutinar novos partidos entorno do seu projeto de governo

Sem citar nomes, o presidente municipal de Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Ulisses Rocha, disse ao JD1 Notícias que, após o anúncio da senadora Simone Tebet como pré-candidata ao governo estadual, alguns partidos manifestaram interesse em compor a coligação.

“Alguns partidos que, por diferenças e questões pessoais, tinham dificuldades de fazer aliança conosco já nos procuraram para conversar”, disse Ulisses, ao considerar que, pelas qualidades de Simone, ela pode agregar outras legendas junto ao seu projeto para o governo.

A reportagem entrou em contato com dois dos partidos que seguem à frente na disputa, como mostram as pesquisas, para saber se houve desistência de algum aliado após o anúncio de Simone.

O governador e pré-candidato, Reinaldo Azambuja, disse que nenhum partido aliado ao projeto do PSDB manifestou desistência e que segue com a legenda completa. Reinaldo ainda disse que a troca de candidato do MDB “não muda nada para o PSDB”.

“Quanto mais candidatos a disposição, mais opções para o eleitor. Ele pode escolher entre os 'n’ nomes colocados, qual é o melhor para administrar o estado”, disparou.

A redação entrou em contato com a assessoria do juiz Odilon de Oliveira, candidato pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.