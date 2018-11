A presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e deputada federal reeleita, Tereza Cristina (DEM-MS), foi escolhida para assumir o Ministério da Agricultura e Pecuária, do presidente eleito, Jair Bolsonaro.

A informação foi confirmada por Bolsonaro em seu Twitter. Com a nomeação de Tereza na pasta, o primeiro suplente Geraldo Resende, seguirá no mandato, na Câmara Federal.

Tragetória

Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias nasceu em Campo Grande, no dia 6 de julho de 1954, ela é engenheira agrônoma, empresária e política filiada ao DEM.

Entre 2007-2014, esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento Agrário da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo do MS. Foi eleita deputada federal em 2014, com 75.149 votos. Assumiu neste ano, a presidência da bancada ruralista.

Veja a publicação de Jair Bolsonaro no Twitter: