Comissão derruba denúncia contra Temer

A comissão de Constituição e Justiça (CCJ), derrubou a denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção. Dos 66 deputados que formam a CCJ, 40 rejeitaram a denúncia, 25 aceitaram e houve apenas uma abstenção.

A denúncia foi que Temer teria cometido o crime de corrupção passiva ao, supostamente, aceitar R$ 500 mil de propina da JBS.

O debate teve início no fim da manhã de quarta-feira (12) e se estendeu até fim da tarde desta quinta-feira (13) com alguns intervalos.

Segundo a secretaria da comissão, do total de mais de 100 inscritos, 56 deputados discutiram a matéria no primeiro dia e outros dez falaram pelo tempo de liderança do partido.

No segundo dia de discussão, cerca de 35 parlamentares discursaram. Após o fim dos debates, o relator Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) e a defesa do presidente devem se manifestar novamente.

Independente da decisão da CCJ, o parecer que for aprovado pelo colegiado deve ser ainda analisado pelo plenário da Câmara. Uma vez no plenário, a denúncia precisa ter o apoio de pelo menos 342 votos para ter prosseguimento na Justiça ou para ser interrompida.