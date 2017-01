Comissão do IMPCG se reúne e pede novos documentos para análise

Análise jurídica constatou que a partir do ano de 2013 a receita de gastos é maior que os valores arrecadados

Uma reunião foi realizada na manhã desta quarta-feira (25), no plenarinho da Câmara Municipal da Capital, para requisitar novos documentos a serem analisados a respeito dos valores que deveriam estar no caixa da previdência municipal. Estiveram na reunião a vereadora Enfermeira Cida Amaral (PTN) e os demais parlamentares que participam da Comissão do IMPCG (Instituto Municipal Previdenciário de Campo Grande).

Análise jurídica feita apenas com os relatórios divulgados na prestação de contas no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) dão conta que, as contas são discrepantes a partir do ano de 2013, onde a receita de gastos é maior que os valores arrecadados.

Com isso, a Comissão pede o organograma de 2013 até este ano, além de atos e atas sobre as finanças que envolvem os servidores públicos municipais da mesma época, com prazo de 15 dias. Os documentos requisitados anteriormente pela Comissão, que também teve o prazo estipulado de duas semanas, ainda não foram encaminhados para a Câmara Municipal.

Para que os trabalhos sejam analisados o mais rápido possível, a Comissão decidiu se separar em dois grupos. A relatora da Comissão, a vereadora Enfermeira Cida Amaral e o vereador Chico Veterinário (PSB), vão analisar o critério Assistência Social. Já o presidente da Comissão Fritz (PSD), e os demais vereadores Pastor Jeremias Flores (PT do B) e William Maksoud (PMN), vão cuidar da pasta que envolve a previdência.

O atual presidente do IMPCG, Lauro Davi, esteve presente na reunião da Comissão. Ele se comprometeu a ajudar com a documentação e com depoimentos, porém até o momento, nenhum relatório foi entregue aos vereadores.