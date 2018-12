Câmara define membros da Comissão Representativa para o recesso parlamentar

Definida para período do recesso parlamentar na Câmara Municipal de Campo Grande, a Comissão Representativa que será é composta pelos vereadores Dr. Loester, André Salineiro, Dharleng Campos, Valdir Gomes e Pastor Jeremias Flores.

O recesso será do dia 22 de dezembro de 2018 à primeiro de fevereiro de 2019. A partir do dia 22 de dezembro, os parlamentares entram em recesso parlamentar, suspendendo apenas as atividades em Plenário (sessões ordinárias, audiências e solenidades).Os gabinetes e setores administrativos da Casa de Leis funcionarão normalmente, com atendimento ao público das 7h às 13 horas.

As atividades parlamentares em Plenário retornam no dia 4 de fevereiro de 2019 (segunda-feira), com a realização da sessão inaugural de abertura dos trabalhos, a partir das 9h.