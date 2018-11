É aguardado o anúncio do nome para o Ministério do Meio Ambiente que irá atuar juntamente com o Ministério de Tereza Cristina

A deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS), indicada para ser Ministra da Agricultura definirá nesta terça-feira (13), em Brasília a estrutura do Ministério que poderá englobar pesca e agricultura familiar. Ainda é aguardado o anúncio do nome para o Ministério do Meio Ambiente que atuará em conjunto com a Agricultura.

Tereza Cristina indicou que no encontro com o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL) irá definir as medidas que poderão ser adotadas para garantir mais segurança jurídica para os produtores e a redução de impostos. A deputada federal é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura (FPA) na Câmara.

Tereza Cristina disse que sua intenção é começar o trabalho nas primeiras horas de segunda-feira (12). Engenheira agrônoma e empresária, ela afirmou que vai se sentar com técnicos e especialistas do atual ministério para entender melhor como funciona o trabalho. “É momento de ouvir muito agora”, afirmou a futura ministra.

Para a deputada federal, é fundamental também a definição sobre o Ministério do Meio Ambiente, que inicialmente seria fundido com a Agricultura. Segundo disse, ela espera ter uma relação “muito boa” com o titular que assumir a pasta. Após encontro com Bolsonaro, integrantes da bancada ruralista afirmaram que o nome para o Meio Ambiente será indicado pelo grupo. Não foi citado um nome específico.