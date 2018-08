José Moreira Freire, foi condenado pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, a 18 anos de reclusão em regime fechado, pela morte do delegado Paulo Magalhães, ocorrida em 2013.

Mesmo com a condenação, José permanecerá em liberdade provisória por estar amparado por habeas corpus da 2ª Câmara Criminal, que o impede de ser preso até que seja confirmada a sentença pelo TJMS, no caso de eventual recurso.

O acusado usará tornozeleira eletrônica e está proibido de se ausentar da comarca, ele deve se recolher no período noturno e só poderá sair, a um raio de 200 metros de sua casa, nos locais informados à Unidade Mista de Monitoramento Virtual da Agepen. Ele tem até 24 horas para comparecer à Agepen e instalar o equipamento de monitoramento.

A sentença proferida pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, retirou a qualificação por motivo torpe. José foi condenado por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Confira no link abaixo a íntegra da sentença: