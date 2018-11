Entres seus compromissos, tem o encontro com Raquel Dodge e o presidente do TCU

O presidente eleito Jair Bolsonaro retornará a Brasília nesta terça-feira (20) para uma nova rodada de encontros com autoridades, políticos e integrantes da equipe de transição do governo.

Conforme a agenda divulgada pela assessoria da transição, Bolsonaro se reunirá, por exemplo, com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Raimundo Carreiro, e com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Por volta das 5h30, o presidente eleito saiu de casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, rumo à Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador. Ele saiu em um comboio formado por 6 carros da Polícia Federal e uma van.

O futuro ministro da Economia e integrante da equipe de transição do governo, Paulo Guedes, também vai embarcar para Brasília no voo com Bolsonaro.

Confira abaixo a agenda prevista para esta terça-feira

7h: Decolagem da Base Aérea do Rio de Janeiro;

8h30: Reunião com o ministro da Transparência (CGU), Wagner Rosário;

10h: Reunião com o ministro da transição, Onyx Lorenzoni;

14h: Audiência com a associação das Santas Casas do Brasil;

15h30: Visita de cortesia ao ministro Raimundo Carreiro, presidente do TCU;

16h30: Visita de cortesia à procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Segundo a assessoria, Bolsonaro ficará em Brasília até a próxima quinta (22). Na capital, trabalhará no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o gabinete de transição.

Na quinta à noite, o presidente eleito e a mulher, Michelle, são aguardados na cerimônia de casamento do ministro da transição Onyx Lorenzoni, futuro chefe da Casa Civil. A festa acontecerá no Clube do Congresso, em Brasília.

A expectativa é a de que, na sexta-feira (23), ele vá para São Paulo para passar por exames no Hospital Albert Einstein, segundo a agenda do presidente.

A viagem desta semana será a terceira de Bolsonaro à capital federal desde a vitória no segundo turno da eleição presidencial. Nas outras viagens, se reuniu com o presidente Michel Temer, presidentes de tribunais superiores e comandantes das Forças Armadas, por exemplo.

O presidente eleito ainda passou pelo Congresso Nacional, tomou café da manhã com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RS), e participou de uma reunião de governadores eleitos.