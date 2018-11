Nesta quarta-feira, deve ser anunciado o nome do ministro do Meio Ambiente

Nesta quarta-feira (28), o presidente eleito Jair Bolsonaro deverá anunciar o nome do ministro do Meio Ambiente. Até o momento, já foram definidos 16 nomes que farão parte da sua equipe governamental. Para seu mandato como presidente, ele irá reduzir a quantidade de ministérios, que atualmente são 29 e deverá passar para 20, assim que ele assumir o cargo. A decisão de reduzir os ministérios foi tomada pelo presidente eleito ainda durante a campanha como forma de enxugar custos. Segundo ele, a disposição é de unificar pastas com temas afins.

Nesta terça-feira (27), foi sinalizada a criação do Ministério da Cidadania, que reunirá os projetos da área social. Não foi detalhado como ocorrerá. Para o Meio Ambiente, Bolsonaro tem afirmado que vai escolher um nome que tenha trânsito com o Ministério da Agricultura, com a deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS), que assumirá a pasta. De acordo com o presidente eleito, o futuro ministro do Meio Ambiente deve acabar com a “indústria de multas [ambientais]” e tratar com mais rigor a atuação das organizações não governamentais (ONGs).

Durante o dia, Bolsonaro terá reuniões com integrantes da equipe de transição, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), e deverá receber parlamentares. Não foram divulgados detalhes da agenda.