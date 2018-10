Nesta quarta-feira (24), os candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) passa o dia no Rio de Janeiro e viagem pelo país, respectivamente.

Jair Bolsonaro (PSL)

Bolsonaro tem permanecido em casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde costuma receber correligionários e simpatizantes.

Fernando Haddad (PT)

Haddad intensificou os atos de campanha, saindo de São Paulo rumo ao Rio de Janeiro e cidades do Nordeste. A previsão é de que até sexta-feira (26) ele ainda participe de atos em Belo Horizonte e cidades de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e da Bahia.