Falta apenas três dias para a votação do segundo turno

A três dias das eleições, os candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) têm agendas lotadas, mas organizadas de forma bem distinta.

Jair Bolsonaro (PSL)

Bolsonaro recebe correligionários de diversas áreas. Em casa, no condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Bolsonaro recebe correligionários, entre eles parlamentares e prefeitos, e também aproveita para fazer suas postagens nas redes sociais.

Fernando Haddad (PT)

Haddad intensificou as viagens e irá até nesta sexta-feira (26) a três capitais do Nordeste. Na noite desta quinta-feira (25) ele estará no Recife. Haddad programou ainda atos políticos em Salvador nesta sexta-feira (26) e, em seguida, irá para João Pessoa