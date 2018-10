No domingo, eleitores decidirão quem será o governador de MS

Os candidatos a governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) e Odilon de Oliveira (PDT) aproveitam a reta final da para cumprirem agenda na capital e interior.

Reinaldo Azambuja (PSDB)



Nova Andradina

15h - Caminhada no centro da cidade

Odilon de Oliveira (PDT)

7h – Visita ao Mercado Municipal e Camelódromo

8h30 às 11h – Carreata/Caminhada na Região do Prosa

11h30 – Encontro com lideranças Indígenas

14h às 18h – Carreata/Caminhada na Região do Bandeira