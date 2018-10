Nessa terça-feira (3), os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul fazem reuniões, concedem entrevistas, caminhadas e visitam eleitores.

Quase todos os candidatos cumprem agenda na capital, somente o candidato Junior Mochi do MDB cumpre agenda no interior do estado.

Confira a agenda:

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Campo Grande

6h – Visita ao Ceasa

8h – Reunião Associação Comercial e Industrial de Campo Grande

9h – Visita Camelódromo

11h40 – Entrevista de Rádio

18h – Reunião com o pessoal do esporte no diretório do PSDB

19h – Reunião bairro Mata do Jacinto

20h – Reunião Vila Jacy

20h30 – Reunião na Rua Arapoti, entre a Avenida Arquiteto Vila Nova

Junior Mochi (MDB)

- Campo Grande

9h30 – Sessão Plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

- Água Clara

13h – Cumpre agenda em Água Clara.

- Três Lagoas

15h15 – Entrevista para o Grupo RCN Comunicação.

16h – Visita ao Grupo Agitta Comunicação.

16h30 – Caminhada no comércio do município de Três Lagoas.

18h – Grande reunião no município de Três Lagoas.

Odilon de Oliveira (PDT)

- Campo Grande

9h – Coletiva de Imprensa com candidata a vice-presidente Kátia Abreu.

10h – Caminhada no centro com Kátia Abreu.

13h30 – Reunião com representantes do Fórum Estadual de Cultura.

15h – Agenda interna.

20h – Reunião com proporcionais.

Humberto Amaducci (PT)

- Campo Grande

9h – Concederá entrevista na Grande FM de Dourados

15 h – Caminhada na Vila Ubiratan

19 h – Feira do BNH 2º Plano

Marcelo Bluma (PV)

- Campo Grande

7h – Entrevista na Rádio Alternativa em Eldorado.

8h – Reunião com a equipe de coordenação da campanha.

11h – Entrevista na Radio Patriacar em Cassilândia.

13h – Gravação em estúdio.

João Alfredo (PSOL)

*Os compromissos do candidato não foram divulgados até o fechamento desta agenda.