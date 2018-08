Os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul cumprem agenda em Campo Grande e Três Lagoas, nesta quinta-feira (30).

Entrevistas, comemoração do aniversário do Mercadão e caminhadas estão entre os principais compromissos. Confira:

Governador

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Campo Grande

08h30 - Comemoração do aniversário do Mercadão Municipal e 6º. Festival do Pastel

Local: Mercadão Municipal

Após as comemorações o governador Reinaldo Azambuja estará em Agenda de Governo

Humberto Amaducci (PT)

- Campo Grande

08h – Reunião interna

12h10 – Entrevista FM Cidade

12h40 – Entrevista no Balanço Geral

13h – Entrevista no Diário Digital

15h – Caminhada no bairro Pioneiros

19h – Lançamento da candidatura do professor Jaime

Odilon de Oliveira (PDT)

- Três Lagoas

8h – Reunião com núcleo do PDT

9h – Entrevista para rádio local

10h – Visita a empresas

11h – Entrevista para rádio local

15h – Reunião com proporcionais

16h – Reunião com lideranças

17h – Adesivagem

18h – Reunião com representantes do comércio e indústria

19h – Reunião com apoiadores

(*) Os compromissos dos candidatos Junior Mochi (MDB), Marcelo Bluma (PV) e João Alfredo (PSOL) não foram divulgados até o fechamento desta agenda.