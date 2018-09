Nesta quinta-feira (6), os candidatos a governador de Mato Grosso do Sul fazem reuniões, passeatas e ato político com presidenciável.

Por coincidência, os candidatos Odilon de Oliveira, do PDT, e o petista, Humberto Amaducci, apresentam suas propostas aos moradores de Corumbá e Ladário. Confira a agenda:

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Ponta Porã

12h – Recepção de Geraldo Alckmin no aeroporto

14h30 – Entrevista na rádio nova FM 96.9 em rede com a FM 93.5

15h30 - Ato político com presidenciável Geraldo Alckmin

- Campo Grande

19h – Reunião como candidato Geraldo Alckmin no comitê central

Junior Mochi (MDB)

- Campo Grande

7h30 - Entrevista para o programa Boca do Povo

- Dourados

14h - Caminhada no Centro Comercial de Dourados;

17h - Entrevista ao site Dourados News;

19h - Lançamento da campanha do deputado estadual Renato Câmara (MDB)

Odilon de Oliveira (PDT)

- Corumbá e Ladário

8h às 8h40 – Entrevistas em rádios

09h30 – Carreata

10h30 – Caminhada no comércio

13h30 - Reunião com lideranças locais

15h – Reunião com empresários de turismo

16h – Reunião com acadêmicos de direito

19h às 20h – Reunião política

Humberto Amaducci (PT)

- Corumbá

9h – Caminhada no centro

10h30 – Reunião no assentamento Taquari

15h – Reunião na alameda Vulcano

16h – Caminhada no bairro Nova Corumbá

- Ladário

19h – Reunião com apoiadores e apoiadoras

(*) Os compromissos dos candidatos Marcelo Bluma (PV) e João Alfredo (PSOL) não foram divulgados até o fechamento desta agenda.