Nesta quinta-feira (13), todos os candidatos a governador de Mato Grosso do Sul cumprem agenda em Campo Grande.

Dentre os vários compromissos estão algumas reuniões, passeatas e várias entrevistas para os veículos de comunicação da capital.

Governador

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Campo Grande

8h - Entrevista Campo Grande News

10h50 - Entrevista TV Morena -MSTV 1ª. Edição

Junior Mochi (MDB)

- Campo Grande

07h30 - Entrevista na FM Capital 95.9

09h30 - Sessão plenária plenário da Assembleia Legislativa

15h - Caminhada no Bairro Parati

16h30 - Caminhada no Bairro Aero Rancho

17h – Gravação de programa eleitoral

18h30 - Reunião com diretoria, conselheiros e convidados da Associação Comercial

20h – Reunião no bairro Rita Vieira –Espaço Figueira

20h30 - Lançamento da candidatura do deputado federal Wilson Sami (MDB)

Odilon de Oliveira (PDT)

- Campo Grande

7h30 às 8h30 – Visita à empresa de implementos

8h30 às 9h30 – Visita à empresa do setor alimentício

10h às 11h – Agenda com apoiadores

14h às 18h00 – Gravação

19h às 20h – Visita a Exposição SUPER AMAS 2018

Humberto Amaducci (PT)

- Campo Grande

6h – Visita aos correios

9h – Caminhada no bairro Parati – rua da Divisão

16h – Caminhada no bairro Centro Oeste – Comunidade Só por Deus

18h – Caminhada majoritária junto aos acadêmicos da Anhanguera

19h – Reunião com proporcionais

(*) Os compromissos dos candidatos Marcelo Bluma (PV) e João Alfredo (PSOL) não foram divulgados até o fechamento desta agenda.