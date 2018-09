Os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul cumprem agenda em Campo Grande e em mais nove municípios do estado nesta sexta-feira (30).

Entre os principais compromissos estão entrevistas, gravação de programa eleitoral e caminhadas nos municípios. Confira:

Governador

Reinaldo Azambuja (PSDB)

15h30 - Entrevistas Rádio NFM 106.7 e Comunitária Buriti FM.

16h - Reunião em Dois Irmãos do Buriti.

19h - Reunião em Anastácio.

20h - Reunião em Aquidauana.

Junior Mochi (MDB)

Nioaque

08h45 - Entrevista na Rádio Serrana FM 88.7.

09h15 - Caminhada no comércio do município de Nioaque.

11h30 Reunião No Frigorífico BXB.

Guia Lopes da Laguna

13 horas – Entrevista na Rádio Kadiwéus FM 87.9.

13h30 Reunião na residência com apoiadores de campanha.

Jardim

14h30 - Entrevista para a Rádio Jardim FM 98.7.

15h – Caminhada no comércio de Jardim.

17h30 - Reunião com deputado Márcio Fernandes.

19h00 - Reunião na residência da Vereadora Lizete Bazzo.

Humberto Amaducci (PT)

8h – Assentamento Santo Antônio/Casa do Dino/Travessia Dino (Itaquiraí).

10h – Caminhada no Centro e comércio de Itaquiraí.

11h40 – Entrevista na Rádio – Itaquiraí.

15h – Caminhada no Centro e Comércio – Eldorado.

16h30 – Caminhada Comércio – Mundo Novo.

19h – Plenária com o candidato a Deputado Estadual Alison e lideranças – Mundo Novo.

21h – Reunião ampliada PT, lideranças políticas e sindicais – Mundo Novo.

Odilon de Oliveira (PDT)

07h30 – Reunião na Associação Comercial de Campo Grande.

08h30 – Caminhada no bairro Dom Antônio.

09h45 – Caminhada no bairro Paulo Coelho Machado.

14h – Agenda interna.

15h – Caminhada no bairro Caiobá.

16h – Caminhada no bairro Santa Emília.

17h30 – Visita à Empresa.

18h30 – Reunião com representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

20h – Reunião com proporcionais.

Marcelo Bluma (PV)

8h - Entrevista com jornalista da emissora TVI.

9h - Reunião com as conselheiras do CRESS (Conselho Regional de Serviço Social).

10h30- Entrevista no Jornal Correio do Estado.

Das 14h às 17h - gravação de programa eleitoral gratuito.

João Alfredo (PSOL)

Manhã e Tarde: gravação de horário eleitoral com os candidatos do PSOL.