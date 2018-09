Nesta terça-feira (25), os candidatos a governador de Mato Grosso do Sul fazem reuniões, concedem entrevistas e conversam com estudantes.

Quase todos os candidatos cumprem agenda na capital, somente os candidatos Odilon de Oliveira (PDT) e Humberto Amadicci (PT) também cumprem agenda no interior. Confira a agenda:

Governador

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Campo Grande

8h - Entrevista Jornal O Estado

9h - Entrevista Topmídianews

10h30 - Recebe o Fórum Estadual de Cultura.

19h - Reunião política com a comunidade da Região do Anhanduzinho

20h - Reunião Política

21h - Reunião Política

Junior Mochi (MDB)

- Campo Grande

7h30 - Entrevista para a Rádio Difusora 101.9 FM

9h – Visita A Maternidade Cândido Mariano de Campo Grande

9h30 - Sessão Plenária Plenário da Assembleia Legislativa

11h15 – Entrevista ao Vivo Para o Programa “O Povo Na TV” SBT/MS com Tata Marques

15h30 – Visita à Maternidade Cândido Mariano

16h30 – Sabatina Rede Brasil MS

17h30 – Reunião com Associação Dos Oficiais Do Corpo De Bombeiro

18h30 - Reunião com Acadêmicos de Direito

Odilon de Oliveira (PDT)

- Três Lagoas

9h – Carreata

9h30 – Reunião no Comitê

10h – Entrevistas em rádios

14h – Visita às indústrias

16h – Visita às empresas

17h – Encontro com pastores

19h – Encontro com apoiadores

19h30 – Reunião política

21h – Reunião com médicos

Humberto Amaducci (PT)

- Campo Grande

9h – Caminhada no bairro Taveirópolis

14h45 – Gravação Canal Brasil

16h – Gravação horário politico eleitoral

Nova Alvorada

18h – Reunião com apoiadores e apoiadoras na associação de moradores

Marcelo Bluma (PV)

- Campo Grande

9h - Reunião com a equipe de campanha

12h- Entrevista rádio de Amambai

14h às 17h- Gravação para programa eleitoral gratuito

18h- Entrevista TV REDE BRASIL MS

João Alfredo (PSOL)

9h - Entrevista CBN

11h - Entrevista Correio do Estado

13h - Visita escritório de empreendedorismo em C. Grande.