O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) definiu, na sexta-feira (24), o tempo de cada coligação, na propaganda eleitoral gratuita do rádio e da TV que começa a ser veiculada no dia 31 de agosto.

A redação apurou a distribuição dos tempos divididos por governador, senador, deputado estadual e federal de cada coligação. Confira:

Governador

Reinaldo Azambuja (PSDB) - Coligação Avançar Com Responsabilidade – 03m50s

Junior Mochi (MDB) – Coligação Amor, Trabalho e Fé – 02m06s

Humberto Amaducci (PT) – Partido dos Trabalhadores – 01m22s

Odilon de Oliveira (PDT) – Coligação Esperança e Mudança – 56s

Marcelo Bluma (PV) – Coligação O Nosso Movimento é Por Mudança – 29s

João Alfredo (PSOL) – Partido Socialismo e Liberdade – 14s

Senador

Coligação Avançar Com Responsabilidade – 2m50s

Coligação Amor, Trabalho e Fé – 1m31s

Coligação Esperança e Mudança – 39s

Coligação O Nosso Movimento é Por Mudança – 19s

Partido dos Trabalhadores (PT) – 59s

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – 7s

Partido Social Cristão (PSC) – 14s

Partido Social Liberal (PSL) – 4s

Partido Trabalhista Cristão (PTC) – 5s

Partido da Mulher Brasileira (PMB) – 3s

Partido Pátria Livre (PTL) – 3s

Deputado federal

Coligação Avançar Com Responsabilidade – 2m17s

Coligação Avançar Com Responsabilidade IV – 3m25s

Coligação Amor, Trabalho e Fé I – 1m21s

Coligação Amor, Trabalho e Fé III – 1m36s

Coligação Esperança e Mudança – 1m6s

Coligação O Nosso Movimento é Por Mudança – 31s

Partido dos Trabalhadores (PT) – 1m37s

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – 13s

Partido da Causa Operária (PCO) – 6s

Partido Novo – 6s

Partido Pátria Livre (PTL) – 6s

Deputado estadual

Coligação Avançar Com Responsabilidade I – 1m25s

Coligação Avançar Com Responsabilidade II – 2m2s

Coligação Avançar Com Responsabilidade III – 44s

Coligação Amor, Trabalho e Fé II – 59s

Coligação Esperança e Mudança – 43s

Coligação - O Nosso Movimento é Por Mudança – 23s

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – 1m6s

Partido dos Trabalhadores (PT) – 1m0s

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – 9s

Podemos – 8s

Partido da Causa Operária (PCO) – 4s