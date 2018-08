Confira os compromissos dos candidatos nesta quarta-feira

Os candidatos cumprem agenda na capital e no interior

Os compromissos dos quatro principais candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul para esta quarta-feira (22), se dividem em Campo Grande e algumas cidades do interior.

- Reinaldo Azambuja (PSDB)

19h - Lançamento da candidatura de Gerson Claro (Rua Joaquim Murtinho 1355)

- Junior Mochi (MDB)

7h Reunião com apoiadores de campanha;

9h Sessão Ordinária na Assembleia Legislativa

14h Reunião com apoiadores de campanha

19h Lançamento de Candidatura em São Gabriel D’Oeste

- Odilon de Oliveira (PDT)

09h – Agenda com Sind. Tecnologia da Informação

10h– Agenda interna

10h20 – Entrevista em rádio

14h às 17h – Gravação

19h – Reunião de Núcleo de Base

- Humberto Amaducci (PT) – Mundo Novo

08H – 18H – Gravações para horário político eleitoral

19h – Reunião com apoiadores e apoiadoras da candidatura no diretório do PT, na avenida Juscelino Kubitschek, 500