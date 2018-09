Os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul visitam cidades do interior e fazem reuniões e lançamentos de candidaturas, neste sábado (1º).

Apenas os compromissos dos candidatos Marcelo Bluma (PV) e João Alfredo (PSOL), não informada até o fechamento desta agenda.

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Batayporã

08h- Reunião com a população

- Nova Andradina

9h30 - Reunião e lançamento de campanha da deputada estadual Dione Hashioka

- Ivinhema

20h - Reunião com a população

Junior Mochi (MDB)

- Mundo Novo

9h – Lançamento da candidatura de deputado

- Japorã

14h – Reunião no diretório municipal

- Itaquiraí

19h – Lançamento de candidatura de deputado

Odilon de Oliveira (PDT)

- Campo Grande

7h às 8h – Visita a uma empresa da Capital

8h30 às 9h30 – Reunião com apoiadores

14h às 17h – Gravação

19h – Reunião de núcleo de base

Humberto Amaducci (PT)

- Três Lagoas

8h – Visita a feira com a candidata a vice-governadora Luciene Silva

10h30 – Entrevista na rádio local

11h – Caminhada pelo comércio

16h – Caminhada na rua Theodoro Mendes Malheiro

18h30 – Reunião com apoiadores e apoiadoras do candidato a deputado estadual Miguelzinho