A disputa para uma das oito vagas na Câmara Federal conta com mais de 70 pré-candidatos, em Mato Grosso do Sul. O JD1 Notícias apurou o nome dos pré-candidatos, já aprovados em convenção, que compõem a coligação dos três principais pré-candidatos ao governo do estadual: Reinaldo Azambuja, Simone Tebet e Odilon de Oliveira.

A coligação de Reinaldo, pelo seu gigantismo, tem duas chapas, o “chapão”, e a “chapinha, que tem candidatos com menos votos, e que seriam massacrados na chapa maior, e que foram agrupados para terem chance de eleger pelo menos um nome na soma.

Isso por que , especialistas nesse tipo de conta preveem, um quociente mínimo em torno de 150.000 votos, para a eleição do primeiro deputado federal, por parte de uma coligação, e alguns dos nomes só aceitaram aliar-se ao PSDB e apoiar Reinaldo, se estivessem na chapinha, onde a eleição é considerada mais fácil.

Candidatos a Câmara Federal

"Chapinha" de apoio a coligação de Reinaldo Azambuja

"Chapão" de apoio a coligação de Reinaldo Azambuja

Coligação do MDB, apoiando Simone Tebet

Coligação do PDT, apoiando Odilon de Oliveira

Coligação do PT, apoiando Humberto Amaducci

Apesar de próxima de sua composição final, os nomes dos candidatos a deputado federal podem sofrer alterações ou substituições até o dia 15 de agosto, data final para registro de candidatura.