Consórcio Guaicurus inicia pesquisa para melhorar o transporte coletivo

A pesquisa será realizada entre os dias 12 e 30 de junho em todas as regiões de Campo Grande

O Consórcio Guaicurus – formado pelas empresas Viação Cidade Morena, Viação São Francisco, Jaguar Transporte Urbano e Viação Campo Grande, vai iniciar a Pesquisa Matriz OD (Origem Destino). O estudo norteará o processo de planejamento do transporte urbano em Campo Grande.

A pesquisa será realizada entre os dias 12 e 30 de junho em todas as regiões de Campo Grande. Para isso, a cidade foi dividida em macrozonas, onde moradores das sete regiões e dos 74 bairros serão ouvidos.

“Esta é uma demanda estabelecida em contrato. Uma ferramenta importante para adequarmos a realidade atual e corrigirmos a defasagem de oferta e demanda. Hoje não temos ferramentas técnicas para isso. Com o estudo vamos poder criar novas linhas onde há demanda, reduzir onde não há. e melhorar o sistema com um todo”, afirma o presidente do Consórcio Guaicurus, João Rezende.

Já a diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Jabob, salienta a importância da pesquisa para subsidiar a revisão do Plano Diretor de Mobilidade Urbana. “Será possível planejar ações de sinalização vertical e horizontal nos corredores de ônibus e fazer as melhorias do transporte coletivo em toda a cidade”, frisa.

Após a finalização da pesquisa de campo será feito cruzamento das informações com GPS e bilhetagem.

Participação de todos

É importante que a população se disponha a conversar e receber os pesquisadores apontando as dificuldades encontradas no transporte coletivo. Os investigadores vão estar identificados com crachás.

Para dar apoio aos pesquisadores, a Policia Militar também será avisada sobre a pesquisa.