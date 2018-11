A construção do condomínio Jardim Mato Grosso faz parte do programa Minha Casa Minha Vida

Na quinta-feira (29), o prefeito Marquinhos Trad e o governador Reinaldo Azambuja acompanharam a demonstração da Maquete do Empreendimento Condomínio Jardim Mato Grosso no qual serão construídas 160 unidades habitacionais populares.

De acordo com a presidente da Agência Estadual de Habitação Popular de MS (Agehab-MS), Maria do Carmo Avesani Lopez, o empreendimento é do tipo conjunto residencial com 10 blocos de quatro pavimentos, 16 apartamentos por bloco, 4 apartamentos por andar, totalizando 160 apartamentos.

“São seis apartamentos adaptados para pessoas com deficiência e 154 apartamentos padrão, cada apartamento possui área de 43,204 m2, com dois quartos, sala, cozinha, circulação, sanitário e área de serviço. O residencial possui guarita, lixeira, playground, bicicletário e salão comunitário”, pontua Maria do Carmo.

O prefeito destacou que a prefeitura está trabalhando e buscando parcerias para investir na construção de unidades habitacionais. “Nossa equipe esteve em Brasília, há poucos dias, com a finalidade de buscar novos investimentos. Esse residencial está sendo implantado em uma área urbana, aprovada pela prefeitura e executado em conformidade com as posturas do município e com o empreendimento enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida com recursos do FDS (Fundo de Desenvolvimento Social). A contrapartida da prefeitura neste residencial é de R$360.000,00 com asfalto e acesso ao condomínio”, frisa Marquinhos.

O governador Reinaldo Azambuja destacou que a infraestrutura, possui pavimentação das vias em CBUQ, rota acessível, rede de água, esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais e arborização.

“Este empreendimento deverá beneficiar quase 700 cidadãos de Campo Grande. A Conssol ficará responsável pelas obras contratadas junto à empreiteira VBC Engenharia, que deve entregar as chaves dos apartamentos em um prazo de 24 meses”, frisou Reinaldo.

Essas moradias são do programa, ligado à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, é dirigido a famílias de renda familiar mensal bruta de até R$ 1.800,00 e estimula o cooperativismo e a participação da população como protagonista na solução dos seus problemas habitacionais.