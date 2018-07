Ainda no eixo um de visitas a municípios de Mato Grosso do Sul, o Capitão Contar, que é pré-candidato a deputado federal pelo PSL, cruzou por Antonio João, Bela Vista, Caracol e Porto Murtinho, antes de chegar a Bonito, para acompanhar a abertura do Festival de Inverno. Na passagem pela região de fronteira do Brasil com o Paraguai, ele registrou a importância da Forças Armadas nessa faixa do pais.

“Não há canto da nação que o nosso Exército não esteja. E assim protege o Brasil com muita garra, além de também resguardar os valores mais importantes de uma sociedade, que se vê no respeito ao próximo, honestidade, trabalho e o espírito de camaradagem. E na fronteira, a presença das Forças Armadas significa muito para a história do lugar, mais até do que em qualquer canto”, diz o oficial da ativa que fez questão de levar o “Rota MS” na frente dos regimentos de Cavalaria Mecanizada de Ponta Porã e Bela Vista.

Em Antonio João, a trajetória do projeto ainda reservou um momento especial do Capitão Contar, em frente ao monumento feito para o militar que empresta o seu nome ao município. “O Brasil deve valorizar os seus heróis, pessoas como o Tenente Antonio João, que honrou com o seu sangue a nossa pátria. Uma figura muito bem lembrada na canção do CMO (Comando Militar do Oeste)”, comentou.

Campanha

Durante um mês, o Capitão Contar irá aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, com o projeto que batizou de “Rota MS”. O intuito é conferir as urgências de cada recanto do estado, sem diferenciação das cidades, e das pessoas de cada região. A saída da viagem ocorreu em Campo Grande, na terça-feira (24), deste mês.

Desde então, Contar foi recebido em Sidrolândia, Maracaju, Ponta Porã, Antônio João, Bela Vista e Porto Murtinho. Ontem (26), o capitão participou da abertura do Festival de Inverno de Bonito. O município é o último da primeira etapa do “Rota MS”. O projeto seguirá ainda para 71 cidades do estado.