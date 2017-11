Convenção do PMDB é adiada para dezembro

A mudança da data foi divulgada por meio de uma nota no site do PMBD

A cúpula do PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), em reunião na manhã desta quinta-feira (16) na sede do partido, falou sobre o futuro do diretório nacional. Sobre a convenção que seria realizada no próximo sábado (18), ficou decidido uma nova data, agora para o dia dois de dezembro.

A mudança da data foi divulgada por meio de uma nota no site do PMBD na tarde desta quinta-feira (16). “A comissão Executiva do PMDB, em reunião nesta quinta-feira, na sede do partido, deliberou em consenso pela transferência da convenção do dia 18 de novembro para o dia 2 de dezembro, com local e o horário a serem definidos”, informou a nota.

Nessa reunião estavam presentes o deputado federal, Carlos Marun, e o deputado estadual, Júnior Mochi. Em contato com a assessoria de imprensa de Mochi, sobre o futuro de André Puccinelli, se ele assumirá o diretório do partido em Mato Grosso do Sul, nada foi revelado até o momento.