Coronel David discute recursos para unidades da polícia na capital

O deputado estadual Coronel David (PSC) recebeu em seu gabinete na ontem (4) o coordenador-geral adjunto de Perícias, José de Anchieta Souza Silva, e o diretor do Departamento de Apoio as Unidades Regionais, Nelson Fermino na manhã desta terça-feira (4) em Campo Grande.

Na oportunidade, os diretores solicitaram apoio do deputado na viabilidade de emendas parlamentares para investimento na estrutura das unidades. “Nós agradecemos o apoio e a atenção do deputado que é um parceiro que atua incansavelmente na segurança pública do nosso Estado e viemos aqui para buscar recursos, ele já colaborou com unidades em Dourados e Campo Grande e agora precisamos de investimentos para reforma predial dos estabelecimentos. Esperamos contar com a colaboração do deputado”, disse o coordenador José de Anchieta.

O deputado agradeceu a confiança dos coordenadores e se comprometeu a buscar mais emendas para colaborar com as reformas solicitadas. “Todos sabem o meu empenho em buscar recursos e colaborar com a segurança pública do nosso Estado. Com certeza vou trabalhar em cima dessas demandas e viabilizar o mais rápido possível as solicitações feitas em prol da segurança das famílias do nosso MS", disse Coronel David.