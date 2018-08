O candidato a reeleição, Coronel David, foi lançado pelo Partido Social Liberal (PSL) para disputar uma das vagas a deputado estadual pelo partido.

Uma das prioridades em seu projeto de campanha é o investimento para melhorar a segurança pública de Mato Grosso do Sul. “Estou pronto para realizar o mesmo trabalho sério, comprometido, criando leis eficazes como a do Cadastro Estadual de Pedófilos e garantindo a segurança das nossas famílias, pois política se faz com segurança e de segurança eu entendo”, ressaltou Coronel David.

Além da segurança, pastas importantes como esporte, cultura, social e educação serão prioridade no mandato de Coronel David. “Vamos atuar junto ao parlamento de MS para que a educação, da base até a formação profissional, também seja prioridade permanente em MS, incluindo a criação de escolas militares”, pontuou David.