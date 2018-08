O candidato a deputado estadual pelo PSL, Coronel David, esteve em Amambai e afirmou que pretende levar desenvolvimento para o município. Ele se reuniu com lideranças do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted), onde participou da inauguração do comitê de campanha e adesivagem, visitou a feira de agricultura familiar e conversou com moradores da região.

O candidato já contabilizou R$ 215 mil em emendas para o município, enquanto atuou como deputado estadual no ano de 2016 e 2017. “Quero reverter o carinho e respeito que tenho por Amambai trazendo muito mais recursos e desenvolvimento para a região, por isso vim pessoalmente pedir o apoio da população para continuarmos a fazer um trabalho sério e útil para saúde, educação, segurança e outras necessidades”, disse Coronel David.

Os recursos foram empregados na aquisição de um sistema de digitalização do Raio X do Hospital Regional de Amambai, aquisição de uma ambulância, bens permanentes para a Associação de Pais e Filhos Excepcionais (Apae), à entidade “caminhos de Damasco” e União dos Deficientes Físico de Amambai (Unificam), além de recursos para adquirir uniformes para a Banda Mirim.