A cidade de Corumbá volta a ter representantes na Assembleia Legislativa após sofrer ausências sucessivas de representatividade no parlamento, a partir dos anos de 1990.

O vereador Evander Vendramini (PP) será representante da cidade no legislativo estadual, eleito nas eleições do último domingo (7). O último parlamentar da cidade branca que ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa foi Paulo Duarte (MDB), que deixou o mandato de deputado para assumir a prefeitura.

No pleito de 2014, a região com o terceiro maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul (Corumbá e Ladário somam 82.706 eleitores) não elegeu representantes ao parlamento estadual. O ex-prefeito Ruiter Cunha de Oliveira (falecido) e o atual prefeito Marcelo Iunes, na época vereador, ficaram como suplentes.

A proposta em 2018 de escolher dois candidatos de maior expressão dentro de um grande pacto político não vingou, com a morte do ex-prefeito Ruiter Cunha, em novembro do ano passado. Oito candidatos disputaram a eleição de domingo, dentre eles o vereador de primeiro mandato Chicão Viana (Solidariedade), da mesma coligação do deputado eleito Evander Vendramini. Um dos candidatos, Rogério Nemer (PMN) obteve apenas 82 votos.

Para Evander Vendramini, sua eleição é a semente de um pacto político que pode fortalecer ainda mais a região nas próximas eleições majoritárias. “Sonhamos juntos e Corumbá e Ladário tem agora o seu deputado estadual", disse ele. “Temos que deixar de lado as vaidades políticas e pensar na cidade, na nossa população, a qual também precisa estar consciente e votar nos candidatos locais que, realmente, tenham chances de se eleger”, ponderou.