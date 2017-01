Conhecido pelo jeito espontâneo na mídia campo-grandense, o colunista social Dácio Correa é o novo administrador do Centro Convivência do Idoso “Picolé” (CCI), considerado um dos mais importantes da Capital. Dácio, que foi candidato a vereador, gostou da ideia de trabalhar com a população e segundo ele, o objetivo deste novo projeto é ajudar a qualificar as pessoas que mais precisam de ajuda.

Em entrevista ao Portal JD1 Notícias, Dácio relatou que precisava procurar novos desafios, e aceitou ser responsável do CCI, para que a pessoa possam lhe conhecer melhor. “A vida social foi muito interessante, mas precisava me animar e buscar novos desafios para minha vida. Estou muito animado com este novo projeto, e vou trabalhar para mudar o Centro de Convivência para melhor”, relatou.

Empolgado com o novo projeto, Dácio Correa promete novos cursos aos idosos que frequentam o local. “Além de uma piscina que será instalada em fevereiro, já planejei novos cursos até meio do ano. Não é apenas o idoso, mas as pessoas precisam conhecer novas línguas e vamos abrir inscrições para cursos de inglês. Em breve teremos inscrições para cursos de culinária e como fazer salgados com sushi”.

Pensando em utilizar toda a estrutura da casa, o colunista comentou que também tem projetos para as crianças mais carentes. “Nos fundos do centro de Convivência, tem campos de futebol e quero usa-los em projetos como uma escolinha de futebol. Precisamos ajudar as crianças mais carentes a ter uma vida digna, por isso já entrei em contato com professores e em breve abriremos as inscrições. Pensando em qualificar as crianças, também vamos abrir inscrições para cursos de inglês”, comentou Dácio Correa.

Durante a entrevista, o prefeito Marquinhos Trad foi bastante elogiado pelo Dácio Correa, e que entende o árduo trabalho de colocar a economia da prefeitura em dia. “Em conversas com o prefeito, ele me disse que a prefeitura não está podendo gastar e está economizando em tudo. Eu vejo o Marquinhos que nem o atual prefeito de São Paulo João Dória Júnior (PSDB), que está nas ruas trabalhando e mostrando ao povo o seu lado mais humano”.