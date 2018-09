Data de novo julgamento torna Zeca do PT elegível

Julgamento foi remarcado para o dia 16 de outubro, após as eleições

O adiamento do julgamento de Zeca do PT, no processo conhecido como “farra da publicidade”, permite que o ex-governador se torne elegível para o pleito deste ano, já que o novo julgamento foi remarcado para o dia 16 de outubro, após a eleição.

Zeca foi condenado em segunda instância por desvio de recursos no período que era governador de Mato Grosso do Sul entre 1999 e 2001 e teria um embargo de declaração julgado na terça-feira (4), que poderia torná-lo inelegível, se o desembargador Nélio Stábile, não tivesse se declarado impedido de julgar o recurso proposto em 2017.

Com o impedimento do desembargador, que havia votado a favor da acusação em 2017, Zeca agora tem dois votos contra e dois votos a favor e o voto decisivo poderá ser proferido no próximo julgamento.

A defesa do ex-governador comemora o impedimento do desembargador Nélio e a situação elegível de Zeca para as eleições deste ano.