Ciro possui 11% e está empatado com Alckmin que pontua 9%; Marina tem 4%

Se a eleição fosse hoje, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) seriam os candidatos que disputariam o segundo turno de acordo os resultados da pesquisa do Instituto Datafolha divulgados nesta terça-feira (2). O levantamento mostra Bolsonaro com 32% e Haddad com 21%.

Ciro Gomes, do PDT, tem 11% e está tecnicamente empatado com Geraldo Alckmin, que tem 9%. Marina Silva (Rede) pontua 4% seguido de João Amoedo (Novo) que tem 3%. Henrique Meirelles (MDB), Álvaro Dias (Podemos) e Cabo Daciolo (Podemos) tem 2% cada.

Guilherme Boulos (PSOL), João Goulart Filho (PPL), Eymael (DC) e Vera Lúcia (PSTU) não pontuaram. Brancos, nulos e indecisos somaram 13%.

Rejeição

Bolsonaro continua com maior índice de rejeição com 45%, seguido de Haddad que pontua 41%. Marina Silva tem 30%, Alckmin, 24%, Ciro, 22%, Meirelles e Boulos tem 15% cada. Cabo Daciolo, 14%, Álvaro Dias e Vera pontuam 13% cada, Eymael e Amoêdo, 12%, João Goulart Filho, 11%. Rejeita todos 3%, Votaria em qualquer um 1%.

3.240 eleitores foram entrevistados em 225 municípios nesta terça-feira (2). A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa encomendada pela Folha de São Paulo foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número: BR-031447/2018.

Votos válidos:

Considerando os votos válidos, quando são descontados os votos brancos, nulos e indecisos, o percentual de cada candidato é o seguinte:

Bolsonaro - 37%

Haddad - 24%

Ciro - 13%

Alckmin - 10%

Marina - 4%

João Amoedo - 3%

Meirelles - 3%

Álvaro Dias - 3%

Cabo Daciolo - 3%

Confira o desempenho de cada candidato desde a primeira pesquisa Datafolha do dia 22 de agosto: