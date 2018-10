Datafolha divulga às 18 horas, pesquisa presidencial do 2º turno

No fim da tarde desta quarta-feira (10) às 18 horas (MS), o Datafolha divulga a primeira pesquisa do segundo turno das eleições presidenciais. O levantamento já foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como nas últimas pesquisas a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. No primeiro turno a última pesquisa antes da votação do primeiro turno colocava Jair Bolsonaro com 35% dos votos, e Fernando Haddad com 22% dos votos, mas no dia da votação, Bolsonaro conseguiu 46.03% dos votos válidos, enquanto Haddad recebeu 29,28%.

O segundo turno das eleições para Presidente do Brasil, será disputado entre os dois candidatos.