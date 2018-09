O instituto Datafolha divulgou nesta sexta-feira (14), mais uma pesquisa de intenções de votos para a Presidência da República nas eleições deste ano. De acordo com o levantamento, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) está com 26% e cresceu 2%, comparado ao último resultado do Datafolha publicado na segunda-feira (10), deste mês.

Em segundo lugar, a pesquisa mostra Ciro Gomes (PDT), que manteve os seus 13% do resultado anterior, sendo alcançado pelo petista Fernando Haddad que tinha 9% e agora pontua 13%.

Geraldo alckmin (PSDB) aparece com 9%, perdendo 1% das intenções comparado ao resultado da segunda-feira. Marina Silva (Rede) também caiu, de 11% passou para 8%. Já Álvaro Dias (Podemos), João Amoêdo (Novo), e Henrique Meirelles (MDB), permaneceram com 3%.

O candidato Cabo Daciolo (Patriotas), Vera Lúcia (PSTU) e Guilherme Boulos (PSOL) continuaram com 1% das intenções de votos. Enquanto João Goulart Filho (PPL), Eymael (DC) não pontuaram. Brancos e nulos somaram 13%. Não souberam e não opinaram 6%.

Rejeição

Jair Bolsonaro continua sendo o mais rejeitado com 44%, seguido de Marina Silva com 30%; Fernando Haddad com 26%; Geraldo alckmin com 25% e Ciro Gomes com 21%.

Pesquisa

A pesquisa encomendada pela Globo News foi realizada nos dias 12 e 13 deste mês e ouviu 2820 pessoas. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número BR-05596/2018.