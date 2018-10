A pesquisa do Instituto Datamax divulgada na quarta-feira (17) mostra o governador e candidato a reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB), a frente de seu adversário na disputa do segundo turno com 52% dos votos válidos enquanto Odilon de Oliveira, do PDT, pontua 47%.

Os votos válidos são calculados quando são desconsiderados os votos brancos, nulos e os indecisos.

Com margem de erro de 3 pontos percentuais a pesquisa foi realizada em 32 municípios de Mato Grosso do Sul e 1.036 foram entrevistados. O levantamento encomendado pelo jornal Mídiamax está registrado na Justiça Eleitoral sob o número: MS-03656/2018.