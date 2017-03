O ex-governador André Puccinelli causou alvoroço ao aparecer de surpresa no gabinete do prefeito Marquinhos Trad na manhã desta terça-feira (7), se tornando o assunto do dia pelos corredores da prefeitura.

Segundo informações, ele foi fazer uma "visita de cortesia" ao atual prefeito e foi recebido com abraços e selfies por quem estava no local.

Questionado sobre a atuação de Marquinhos, André respondeu: "Vou falar o que as pessoas têm me falado: olha, André, esse rapaz é trabalhador como você, mas é melhor do que você, porque você é velho e ele é novo", fazendo referência ao fato de o atual prefeito fazer visitas a unidades de saúde em finais de semana assim como Puccinelli fazia quando era prefeito.